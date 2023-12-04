المصادقة على ميزانية وزارة التعليم العالي ‎

صادق مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الاثنين، على اعتمادات وزارة التعليم العالي بموافقة 123 نائبا و احتفاظ 11 نائبا ورفض 6 نواب و المقدرة ب2.204 اعتمادات التعهد و2.277 مليون دينار اعتمادات الدفع.

وكان وزير التعليم العالي قد أكد أن وزارة التعليم العالي أحدثت 11 مسلك تكوين ذو تشغيلية عالية في إطار تجديد التكوين بمعاهد الدراسات التكنولوجية بتمويل يزيد عن 30 مليون دينار .

كما بيّن الوزير، أن الوزارة قامت بتجديد عروض التكوين بستّ مؤسسات تعليم عالي وتجديد عروض التكوين في جميع المعاهد العليا للفنون والحرف .

كلمات البحث :مصادقة;ميزانية;وزارة التعليم العالي