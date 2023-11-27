المصادقة على ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال

صوت مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين، على اعتمادات مهمة تكنولوجيات الإتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 118 نعم، 08 محتفظ، و 05رفض.

وشهدت ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2024 زيادة بنسبة 6ر16 بنسبة مقارنة بالميزانية المعدلة لسنة 2023 حيث بلغت اعتمادات التعهد 000 412 284 دينار واعتمادات الدفع 000 150 175 دينار والحسابات الخاصة في الخزينة 000 000 97 دينار.

وكان وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، قد أكد خلال جلسة عامة، مساء الاثنين، انه سيتم ربط قرابة 3307 مؤسسات تربوية بشبكة الالياف البصرية مع موفى سنة 2024 لتزويد المدارس والمعاهد بشبكة الانترنات عالية التدفق.

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