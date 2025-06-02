المصادقة على نتائج القرعة الدّورية للتناوب على عضوية المجالس الجهويّة

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية

المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة الممتدة من 5 جوان 2025 إلى 4 سبتمبر 2025.

ووقّع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على القرار الخاص بنتائج القرعة والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع الهيئة وإعلام وزارة

الداخلية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بالتركيبة الجديدة للمجالس المنتخبة، حسب بلاغ لهيئة الانتخابات.

وقدّم المدير التنفيذي بالهيئة عرضا حول مجريات عمليات القرعة المذكورة، التي تم تنظيمها أمس الأحد 1 جوان 2025 بجميع ولايات الجمهورية.

وتولى المجلس بعد ذلك استعراض المشاكل العالقة التي تعيق ممارسة المجالس المنتخبة لمهامها، واتفق مجلس الهيئة على إبلاغ الجهات المعنية بهذه الإشكاليات لكي تتّخذ ما تراه مناسبا من إجراءات لمعالجتها.

كما صادق مجلس الهيئة على إعادة تبويب ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتوفير الاعتمادات الضرورية لتنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بكل من دائرة بنزرت الشمالية بولاية بنزرت ودائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة بولاية توزر. وصادق كذلك على عقد كراء مقر الإدارة الجهوية للهيئـة العليا المستقلة للانتخابات بالقصرين

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