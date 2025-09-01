المصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاستها

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتمع عقده اليوم الاثنين، بإشراف فاروق بوعسكر رئيس الهيئة، على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، للفترة الممتدة من 5 سبتمبر الى غاية 4 ديسمبر 2025.

وأنتظمت القرعة الدورية للتناوب أمس الأحد (31 أوت) بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك بإشراف عدد من أعضاء مجلس هيئة الانتخابات، وبحضور أعضاء المجالس المحلية وممثلي وسائل الاعلام، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

وقدم المدير المركزي للعمليات الانتخابية، في مستهل الاجتماع، عرضا حول سير عمليات القرعة الدورية والنتائج التي أسفرت عنها، ليتولى مجلس الهيئة على إثره المصادقة على هذه النتائج.

وأذن بوعسكر، بنشر قرار الهيئة الخاص بنتائج القرعة المصادق عليها بالموقع الالكتروني للهيئة، وإحالته للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مثنيا على الجهود التي بذلتها الادارات المركزية والجهوية للهيئة لتنظيم هذه القرعة الدورية في أحسن الظروف.

من جهة أخرى، تطرق مجلس الهيئة، الى المواعيد الانتخابية القادمة المتعلقة بتنظيم الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة (ولاية توزر)، يوم الاحد المقبل (7 سبتمبر الجاري)، والتصويت على عريضة سحب الوكالة بعمادة القواسم الغربية من معتمدية شربان (ولاية المهدية). ودعا رئيس الهيئة في هذا الإطار، كافة الادارات المعنية مركزيا وجهويا، الى الإعداد الجيد لهذين الموعدين الهامين.

