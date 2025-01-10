المصادقة على 4 ملفات لمؤسسات صناعية

صادقت لجنة تسيير خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الجمعة، على 4 ملفات لمؤسسات صناعية، منها 3 تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والزيوت النباتية، بقيمة 4 مليون دينار.

كما تابعت اللجنة، التّي ترأست أشغالها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الإقتصادية والمالية لمؤسسة تنشط في صنع الحفاظات. وقد تم البت، خلال الإجتماع، الذّي انعقد بمقر الوزارة، في 450 ملفا من قبل الإدارة العامّة للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

وبلغت جملة تعهدات الدولة في هذا الإطار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، 328 مليون دينار موزعة بين قروض إعادة الجدولة بقيمة 277 مليون دينار وقروض المساهمة بقيمة 50 مليون دينار ودراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة بقيمة 1،2 مليون دينار، إلى جانب منح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة بقيمة 137 ألف دينار.

يشار إلى أن خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، يعد برنامجا رائدا في معاضدة مجهودات المؤسسات الإقتصادية في تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.

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