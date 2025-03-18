المعهد الوطني للأعصاب: نجاح 3 عمليات دقيقة في جراحة الأعصاب للأطفال بتقنية مبتكرة

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأعصاب في المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب في إجراء ثلاث عمليات دقيقة لأطفال رضع باستخدام تقنية التنظير الداخلي.

وأفاد بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة، بأن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها في تونس لمعالجة تشوهات تعظّم الدروز الباكر (Les craniosténoses).

وأشارت الوزارة الى أن العمليات تمت تحت إشراف رئيس قسم جراحة الأعصاب الأستاذ جلال القلال، وبقيادة الأستاذ المبرّز سفيان بوعلي، وبالتعاون مع فريق التخدير والإنعاش.

وقد مكّنت هذه التقنية المتطورة من تصحيح التشوه دون اللجوء إلى جراحة مفتوحة، مما ساهم في تقليل المخاطر الطبية وسرعة تعافي المرضى الصغار.

وأضافت ان النتائج كانت « مبهرة »، حيث تكلّلت العمليات الثلاث بالنجاح، وهو ما يعكس كفاءة الإطار الطبي التونسي والتقدّم الذي يشهده القطاع الصحي العمومي بفضل التكوين المستمر وتوظيف أحدث التقنيات الطبية.

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