المعهد الوطني للإحصاء: 8 تونسيين من بين 10 يتمتعون بالتغطية الصحية

يتمتع ثمانية تونسيين من بين كل عشرة بالتغطية الصحية، في حين لا يستفيد حوالي 2,2 مليون شخص، أي ما يعادل 19 بالمائة من السكان، من أي تغطية صحية على الإطلاق، وفق ما كشفه تقرير حول الحماية الاجتماعية في تونس، نشره المعهد الوطني للإحصاء

وأوضح التقرير، الذي أعده المعهد استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) يمثل الجهة الرئيسية للتغطية الصحية في البلاد، إذ يؤمن خدمات التأمين على المرض لفائدة أكثر من 7,2 مليون شخص، أي ما يعادل 60,6 بالمائة من مجموع السكان.

وبيّن التقرير أن برنامج « الأمان » الاجتماعي يوفر 18 بالمائة من التغطية الصحية، (6,9 بالمائة لفائدة حاملي بطاقة العلاج المجاني، و11,1 بالمائة لفائدة حاملي بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة)، في حين لا تمثل التعاونيات وغيرها من الآليات سوى 2,4 بالمائة من منظومة التغطية الصحية.

وأظهرت نتائج التعداد أن النساء يتمتعن بصفة عامة بحماية صحية أفضل من الرجال، بنسبة تغطية تبلغ 85,3 بالمائة مقابل 76,5 بالمائة للرجال.

كلمات البحث :التغطية الصحية;المعهد الوطني للإحصاء;تونسيين