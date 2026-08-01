المعهد الوطني للتراث: انتداب 50 عاملا لحراسة المعالم الأثرية بكامل تراب الجمهورية

يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية.

وحدد المعهد، يوم 21 سبتمبر 2026، كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ من العمر 40 سنة على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، وأن يكون متحصلا على شهادة تعليم أساسي أو ما يعادلها.

وتشمل المهام الموكولة للأعوان المنتدبين حراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والمقرات الإدارية إضافة إلى حراسة الحفريات وكل عمل آخر موافق لهذا الصنف.

ويتعين على المترشحين إيداع مطالب الترشح مرفقة بالوثائق المطلوبة مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بالمعهد الوطني للتراث (4 بطحاء القصر باب منارة، 1008 تونس) أو إرسالها عن طريق البريد مع التنصيص على عبارة « مضمون الوصول » على الظرف.

وينبغي أن يتضمن مطلب الترشح اسم المترشح وعنوانه ورقم هاتفه والمناظرة التي يترشح إليها إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الشهادة المدرسية أو ما يعادلها ونسخة من شهادة التكوين إن وجدت ونسخة من رخصة السياقة إن وجدت وظرفين خالصي معلوم البريد مضمون الوصول يحملان اسم المترشح ولقبه وعنوانه.

وبالنسبة إلى المترشحين الذين تجاوزوا سن 40 سنة بتاريخ 1 جانفي 2026، يتعين إرفاق مطالبهم بشهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل على ألا يكون قد مضى على تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات.

ويرفض كل مطلب يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن جميع الوثائق المطلوبة على أن يكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي أو ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الوصول.

وأفاد معهد التراث أنه ستتم دعوة المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح عن طريق مكاتب فردية لاجتياز الاختبار الشفاهي ويكونون يوم الاختبار مصحوبين بالاستدعاء وبطاقة التعريف الوطنية.

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