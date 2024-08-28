المعهد الوطني للرصد الجوي: خريف 2024 سيكون أكثر حرارة من المعتاد

سيكون خريف 2024، أكثر حرارة من المعتاد على كامل البلاد، وفق توقّعات المعهد الوطني للرصد الجوّي لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024.

كما يتوقع المعهد وجود معطيات أكثر جفافا عن المعدلات المعتادة للفترة ذاتها بالنسبة لجنوب وغرب البلاد. ولا تستبعد هذه التوقعات إمكانية حدوث فترات قصيرة من الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

وتمّ تصنيف خريف 2023، من قبل المعهد، ضمن قائمة فصول الخريف الأشد حرارة منذ سنة 1950، الشيء ذاته بالنسبة لخريف 2022. وعانت تونس، التّي تعيش وضعية الإجهاد المائي، خلال تلك الفترة عجزا هاما في التساقطات ممّا جعل من خريف 2023 ثاني خريف الأكثر جفافا.

كلمات البحث :المعهد الوطني للرصد الجوي;حرارة;خريف