المغزاوي: لم أترشّح لأكون مطية لإرجاع منظومة 24 جويلية للحكم

أكد المرشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك مساء الأحد، أن هناك من يروجون لكذبة كبيرة عنوانها أنه ترشح ليكون مطية لإرجاع منظومة 24 جويلية للحكم، معتبرا ذلك حالة إفلاس سياسي وأخلاقي .

وشدد المغزاوي على أنه هو مرشح الأغلبية الشعبية في الداخل والخارج التي أصبحت تعاني من الخوف والترهيب المسلط عليها بسبب المرسوم 54، حسب تقديره.

وأبرز المتحدث بأنه لم ولن يكون من الانتهازيين ولا شهود زور لأن هدفه ليس مناصب شخصية بل هو مرشح الدولة الوطنية الاجتماعية ومتحرر من الحسابات الضيقة ومن نفوذ المنظومات واللوبيات ومن قيود الإيديوليجيات وهو مرشح في خدمة كل الأجيال والفئات والجهات.

وقال المتحدث: « زهير المغزاوي لا يخجل لا من تاريخه ولا من قناعاته ولا من خطه السياسي المبدئي.. فتونس تتسع للجميع على قاعدة المراكبة والبناء والاتعاظ من الأخطاء والتوجه نحو المستقبل »

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