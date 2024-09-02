المغزاوي: هيئة الانتخابات ألغت المحكمة الإدارية من منظومة الدولة ووضعت نفسها فوق كل السلطات

أدان المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، بشدة الممارسات الصادرة عن هيئة الانتخابات من خلال رفضها رسميا ترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي الذين أعادتهم المحكمة الإدارية للسباق الرئاسي، معتبرة قراراتها مرفوضة ولا يُمكن القبول بها مهما كان الرهان.

كما اعتبر المغزاوي أن هيئة الانتخابات ألغت المحكمة الإدارية من منظومة الدولة وعسفت على بعض المترشحين للرئاسة ووضعت نفسها فوق كل السلطات، مضيفا بقوله: « لستُ راض بتاتا على ما قامت به اليوم هيئة الانتخابات من دوس على القانون وقفز على قرارات المحكمة الإدارية » .

كما أعلن المغزاوي تضامنه مع المترشح للرئاسة الموقوف حاليا العياشي الزمال، مؤكدا أن ثقته كبيرة في الشعب التونسي كي يقطع مع الماضي القريب والبعيد، متهما السلطة الحالية بأنها تحاول أن تبقي على صندوق الاقتراع ملكا خاصا لما تبقى من أنصارها الأقلية في البلاد اليوم، وفق تعبيره.

ووجه المغزاوي رسالة للشعب التونسي مفادها أنه لن يخون الأمانة ولن يكون شاهد زور، قائلا: « معركتنا اليوم لإعلاء راية دولة القانون والعدالة والديمقراطية.. وهناك إرادة خبيثة تعول على الحيلة عوض تقديم الحصيلة » .

وأضاف المترشح: « أنا بصدد تدارس كل الفرضيات الممكنة للدفاع عن حق التونسيين في انتخابات جدية عبر الاقتراع لا عن طريق العبث والاقصاء والترهيب » .

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