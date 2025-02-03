المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية في زيارة عمل الى تونس اليوم الاثنين

يؤدي المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الطاهر الباعور، بدعوة من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل إلى تونس يوم 03 فيفري 2025، وذلك في إطار تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين البلدين.

وستكون الزيارة مناسبة لاستعراض سير التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية والإعداد الجيّد لمختلف الاستحقاقات الثنائية القادمة والتداول بشأن التطورات الجارية في المنطقتين العربية والافريقية وتنسيق مواقف البلدين تجاهها.

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