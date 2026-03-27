المكنين: دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيز الاستغلال ضمن شبكة توزيع الكهرباء

أشرف كلّ من والي سوسة، سفيان التنفوري، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، بيل بزّي، إلى جانب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، على مراسم الإعلان الرسمي عن دخول حلول تكنولوجية أمريكية مبتكرة حيّز الاستغلال، بقيمة 5 ملايين دينار تونسي.

وتندرج هذه الحلول في إطار مشروع نموذجي للشبكات الذكية (Smart Grid)، ممول من قبل الحكومة الأمريكية بقيمة جملية تبلغ 15 مليون دينار تونسي، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص اقتصادية جديدة لكل من تونس والولايات المتحدة.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة 2020–2026، وشمل إنجاز دراسات فنية، وبرامج لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات، إضافة إلى نشر حلول تكنولوجية متقدمة، من بينها نظام تحديد مواقع الأعطال وعزلها وإعادة تزويد الشبكة (FLISR)، الذي يتيح استعادة التزود بالكهرباء بسرعة وكفاءة.

وقد تم تركيز هذا النظام على مستوى شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة المكنين، في إطار شراكة تكنولوجية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركائها الأمريكيين، لاسيما E3-International وSchweitzer Engineering Laboratories (SEL) وG&W Electric. كما يعتمد على بنية تحتية للاتصالات الخاصة من نوع LTE (pLTE) تمّ تطويرها من طرف شركة Nokia ، بما يضمن المراقبة الآنية وتحسين إدارة عمليات الشبكة.

وبهذه المناسبة، صرح السفير بزّي قائلاً: « تمثل هذه المرحلة الهامة دليلاً على أثر التكنولوجيا الأمريكية في شراكتنا مع تونس من أجل تحديث البنية التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، وخلق فرص أعمال جديدة للشركات الأمريكية في السوق التونسية » .

ومن جهته، أكد فيصل طريفة: « يندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز الرامية إلى تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية ومواكبة الانتقال الطاقي في تونس من خلال نشر تكنولوجيات الشبكات الذكية. »

