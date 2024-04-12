الملعب الأولمبي بالمنزه محور جلسة عمل بين وزير الرياضة ووفد صيني

أشرف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، صباح اليوم الجمعة 12 أفريل 2024، على جلسة عمل، بحضور رئيس ديوان الوزارة شكري بن حسن ووفد صيني تترأسه القائمة بأعمال السفارة الصينية YUAN LIJIE والمستشار الإقتصادي للسفارة LIANG GANG ومجموعة من المهندسين المعماريين، المختصّين في الهندسة المعمارية الرياضية، بقيادة DU YANGING، حلوا بتونس مؤخرا.

ونوّه وزير الشباب والرياضة، خلال اللّقاء، الذي حضره عدد من الإطارات العليا بالوزارة والحي الوطني الرياضي وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان، بعمق علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة، مشيرا إلى التعاون السابق في هذا المجال، على غرار مشروعي المركزين الثقافيين والرياضيين للشباب بالمنزه السادس وببن عروس.

وأعرب كمال دقيش عن الرغبة المشتركة بين البلدين في بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية وسُبل الارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية ومزيد دعمها، عبر توفير الدعم الضروري لإستكمال مشروع إعادة تأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه، الذي يُمثل ذاكرة التونسيين وصرحا رياضيا يعود إنشاؤه إلى سنة 1967.

من جانبها، أعربت القائمة بأعمال السفارة الصينية عن إستعداد السلطات الصينية التعاون في هذا المشروع والدفع بتيسير الاجراءات، مؤكدة على الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب بإيجاد فرص تعاون جديدة خدمةً للمصلحة العليا لـ »الشعبين الصديقين »، خاصة مع الإحتفال بالذكرى الــــ60 للعلاقات الديبلوماسية التونسية الصينية.

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