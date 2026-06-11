الممثل التونسي حلمي الدريدي يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخلة الدولي للفيلم بالمغرب

توج الممثل التونسي حلمي الدريدي بجائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الداخلة الدولي للفيلم بالمغرب، وذلك عن أدائه في الفيلم الروائي الطويل « الروندة 13″، وفق ما أعلنه اليوم الخميس المركز الوطني للسينما والصورة.

وجاء تتويج الدريدي، المقيم بباريس، إثر تجسيده شخصية « كمال »، وهو ملاكم سابق تنقلب حياته رأسا على عقب بعد إصابة ابنه بورم، في هذا العمل الدرامي الذي كتبته صوفيا حواس وأخرجه محمد علي النهدي، ويمتد على ساعة و50 دقيقة، متناولا قضايا الصمود الإنساني وتحديات الحياة المعاصرة.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من عفاف بن محمود في دور « سامية » والفنان الكوميدي القدير الأمين النهدي، والد المخرج، الذي يوقع من خلال هذا العمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة بعد إنجاز أربعة أفلام قصيرة.

وكان فيلم « الروندة 13″ قد سجل حضورا لافتا في عدد من التظاهرات السينمائية الدولية قبل تتويجه الأخير بالمغرب. فقد نال حلمي الدريدي جائزة أفضل أداء رجالي خلال الدورة السادسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر أواخر شهر أفريل الماضي. كما تم اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجانات بالقاهرة في مصر، وشيراز في إيران، وتالين في إستونيا.

وفي تونس، عرض هذا الإنتاج المشترك بين تونس وقبرص وقطر والمملكة العربية السعودية، والمدعوم من المركز الوطني للسينما والصورة، خارج المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية في ديسمبر 2025.

أما بقية جوائز الدورة، التي ترأس لجنة تحكيمها المفكر والناقد السينمائي مانثيا دياوارا، فاز الفيلم المصري « عيد ميلاد سعيد » (Happy Birthday) للمخرجة سارة جوهر بالجائزة الكبرى لفئة الأفلام الروائية، كما حصدت بطلته الشابة ضحى رمضان جائزة في التمثيل.

أما الفيلم المغربي (Bribes)، للمخرجين جنان فاطين المحمدي وعبد الإله زيرات، فقد نال جائزة لجنة التحكيم إلى جانب تتويج الممثلة خلود بتيوي بجائزة أفضل ممثلة.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، منحت لجنة التحكيم برئاسة المخرجة المغربية أسماء المدير الجائزة الكبرى للفيلم الفلسطيني « بلياتشو غزة » للمخرج عبد الرحمن صباح، فيما آلت جائزة لجنة التحكيم إلى الفيلم الأوغندي « ذكريات حب عاد » (Memories of Love Returned) للمخرج نتاري غوما مباهو. كما أسندت اللجنة تنويهات خاصة لكل من فؤاد صويبة ودافيد بيار فيلا من الكونغو ومحمد فاضل الجوماني.

وشهدت الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الداخلة الدولي للفيلم، التي احتضنتها مدينة الداخلة الواقعة جنوب المغرب على الساحل الأطلسي، مشاركة 19 عملا سينمائيا تمثل 21 دولة من منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

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