المنتخب التونسي لكرة اليد يتوّج بدورة الهاشمي رزق الله الدولية بفوزه على الكويت 33-21

تُوّج المنتخب التونسي لكرة اليد بدورة الهاشمي رزق الله الدولية، إثر فوزه اليوم السبت، على المنتخب الكويتي بنتيجة 33-21، في اللقاء الختامي للبطولة التي أقيمت بقاعة قرمبالية.

وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول للمباراة متقدما بنتيجة 16- 10.

وأنهى المنتخب التونسي البطولة التي أقيمت بمشاركة أربعة منتخبات في المركز الأول بـ 6 نقاط متقدما على الكويت التي حلّت في المركز الثاني بـ 4 نقاط وإيران التي حلت في المركز الثالث بنقطتين وغينيا التي انهت الدورة في المركز الرابع بلا أدنى نقطة.

وفي ما يلي تذكير بنتائج المباريات والترتيب النهائي:

السبت 1 نوفمبر 2025:

تونس – الكويت 33 – 21

الجمعة 31 أكتوبر:

غينيا – ايران 19 – 27

الخميس 30 أكتوبر 2025:

ايران – الكويت 20 – 21

تونس – غينيا 32 – 27

الأربعاء 29 أكتوبر 2025:

الكويت – غينيا 31 – 28

تونس – ايران 30 – 26

الترتيب ن ل

تونس 6 3

الكويت 4 3

ايران 2 3

غينيا 0 3

