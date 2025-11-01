المنتخب التونسي لكرة اليد يتوّج بدورة الهاشمي رزق الله الدولية بفوزه على الكويت 33-21

تُوّج المنتخب التونسي لكرة اليد بدورة الهاشمي رزق الله الدولية، إثر فوزه اليوم السبت، على المنتخب الكويتي بنتيجة 33-21، في اللقاء الختامي للبطولة التي أقيمت بقاعة قرمبالية.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول للمباراة متقدما بنتيجة 16- 10.
وأنهى المنتخب التونسي البطولة التي أقيمت بمشاركة أربعة منتخبات في المركز الأول بـ 6 نقاط متقدما على الكويت التي حلّت في المركز الثاني بـ 4 نقاط وإيران التي حلت في المركز الثالث بنقطتين وغينيا التي انهت الدورة في المركز الرابع بلا أدنى نقطة.
وفي ما يلي تذكير بنتائج المباريات والترتيب النهائي:
السبت 1 نوفمبر 2025:
تونس – الكويت 33 – 21
الجمعة 31 أكتوبر:
غينيا – ايران 19 – 27
الخميس 30 أكتوبر 2025:
ايران – الكويت 20 – 21
تونس – غينيا 32 – 27
الأربعاء 29 أكتوبر 2025:
الكويت – غينيا 31 – 28
تونس – ايران 30 – 26
الترتيب ن ل
تونس 6 3
الكويت 4 3
ايران 2 3
غينيا 0 3
كلمات البحث :الكويت;المنتخب التونسي لكرة اليد;دورة الهاشمي رزق الله الدولية
