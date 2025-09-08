المنتخب التونسي يتأهل إلى المونديال للمرة السابعة بعد فوزه على غينيا الاستوائية

ضمن المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تاهله الى كاس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب غينيا الاستوائية 1-صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بملعب نيافو بالعاصمة مالابو ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات مونديال 2026.

وحسم المنتخب التونسي بفضل هذا الفوز التاهل الى مونديال (كندا-امريكا-المكسيك 2026) للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وجاء هدف الفوز للمنتخب التونسي بفضل محمد علي بن رمضان في دق 90+4

ورفع منتخب نسور قرطاج رصيده الى 22 نقطة متقدما على منتخب ناميبيا (12 نقطة) وليبيريا وغينيا الاستوائية (10 نقاط) والمالاوي 9 نقاط ويتذيل منتخب ساوتومي المركز الاخير للمجموعة بصفر نقطة في انتظار استكمال مباريات الجولة الثامنة بلقاء مالاوي وليبيريا المقررة اليوم الاثنين ومباراة ناميبيا وساو تومي التي ستقام غدا الثلاثاء.

