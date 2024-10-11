المنتخب التونسي ينهزم أمام جزر القمر في رادس

مُني المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بهزيمة مفاجئة أمام منتخب جزر القمر بنتيجة 0-1 في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس.
وجاء هدف الفوز لصالح منتخب جزر القمر بفضل اللاعب رفيقي سعيد في دق 63.
ورغم الهزيمة بقي المنتخب التونسي في صدارة ترتيب المجموعة الاولى ب6 نقاط في حين عزز منتخب جزر القمر موقعه في المركز الثاني ب5 نقاط بينما يشترك منتخبا مدغشقر وغامبيا في المرتبة الثالثة بنقطتين لكل منهما.
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