المنتخب التونسي ينهزم أمام جزر القمر في رادس

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المنتخب الوطني ينهزم أمام البرازيل بخماسية انهزم المنتخب الوطني الليلة، أمام نظيره البرازيلي وديّا بخمسة اهداف لهدف واحد في المباراة ...

المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم أمام نظيره النيجيري انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم في أول مباراة له في منافسات الألعاب الأولمبية التي تحتضنه ...

تونس تهدر فرصة الانتصار على المنتخب الكامروني انتهت مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الكامروني بملعب رادس اليوم الأحد، بالتعادل السلبي 0-0 ...

المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره الطوغولي ويودّع البطولة. رغم الأداء الجيّد الذي ظهر به المنتخب الجزائري أمام نظيره الطوغولي فإنّه لم يتمكّن من تسجيل أي ه ...