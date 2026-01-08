المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعرض دليلا رقميا لحماية الأطفال المهاجرين في تونس

انطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نشر سلسلة فيديوهات توعوية ضمن إعداد دليل رقمي يُعنى بحماية الأطفال المهاجرين في تونس، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل عمومًا وحقوق الأطفال المهاجرين على وجه الخصوص

ويهدف الدليل إلى تبسيط الإطار القانوني والحقوقي المنظم لحماية الأطفال في تونس، استنادًا إلى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مع تسليط الضوء على مسؤوليات الدولة ومؤسساتها في هذا المجال.

كما يقدّم جملة من الإرشادات حول كيفية التعامل الإنساني والحقوقي مع الأطفال المهاجرين، بما يساهم في مكافحة التمييز وتعزيز ثقافة حماية الطفل واحترام كرامته ومصلحته الفضلى.

وأشار المنتدى، في أحد الفيديوهات المنشورة على صفحته الرسمية، إلى الدور المحوري لمندوب حماية الطفولة في التدخل عند تعرض الأطفال للخطر، إضافة إلى التطرق للخدمات الصحية الأساسية المتاحة للأطفال المهاجرين.

وذكّر المنتدى بمصادقة تونس على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حق التعليم، داعيًا إلى الإبلاغ عن حالات العنف المسلّطة على النساء والأطفال عبر الرقم الأخضر 1899.

كلمات البحث :الأطفال المهاجرين;المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية