المنستير: إيقاف الدروس خلال الحصة الصباحية اليوم الثلاثاء



أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية المنستير التي هي في حالة انعقاد دائم منذ عشية الاثنين 19 جانفي 2026 برئاسة عيسى موسى والي المنستير أنه نظرا لما تشهده الجهة منذ مساء الاثنين 19 جانفي 2026 من تقلبات جوية متواصلة مصحوبة بنزول أمطار غزيرة، وتبعا للنشرات الجوية الصادرة عن مصالح الرصد الجوي بتواصل نزول الأمطار وإثر تقييم الوضع الجوي من طرف اللجنة

تقرر إيقاف الدروس في الحصة الصباحية ليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين ومدارس التربية الخصوصية والمؤسسات المختصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخصوصية.

كما أكدت اللجنة أن جميع المصالح الجهوية والمحلية تبقى في حالة يقظة وانعقاد دائمين وجاهزة للتدخل الفوري عند الاقتضاء، حفاظا على سلامة المواطنين وحماية للأرواح والممتلكات.

ودعت اللجنة الجهوية عموم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب المجازفة والتنقل غير الضروري، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، والالتزام بتعليمات المصالحالمختصة إلى حين تحسن الوضع الجوي

وأشارت ولاية المنستير إلى أن مدة إيقاف الدروس قابلة للتحيين على ضوء التطورات المناخية.

