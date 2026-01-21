المنستير: استئناف الدروس لجميع المستويات الدراسية غدا الخميس

أعلنت ولاية المنستير مساء اليوم الأربعاء، استئناف الدروس بالنسبة لجميع المستويات الدراسية كامل يوم غد الخميس .
ونشرت الولاية على صفحتها الرسمية بلاغا جاء فيه أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالولاية، قررت استئناف الدروس بكامل المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية و ورياض الاطفال بإستثناء المدرسة الابتدائية عبد الله الزناد بالمنستير والمدرسة الاعدادية ببوحجر .
كلمات البحث :الدروس;المستويات الدراسية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.