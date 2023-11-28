المنستير: الإطاحة بمنتحل صفة عون أمن و حجز سيارة فاخرة وبطاقات بنكية وجوازات سفر

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنستير من إلقاء القبض على نفر منتحل لصفة عون أمن وذلك بعد إستيقافه من طرف الوحدات المذكورة والذي تعمد إيهامهم بأنه عون أمن حيث تم التحري معه ليتبين وأنه يمتهن تجارة السيارات الأجنبية وبتفتيش السيارة تم العثور على 09 بطاقات بنكية، و02 جوازات سفر ومبلغا ماليا من العملة التونسية حيث قدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 1,2 مليار دينارا .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها « انتحال صفة عون أمن » و الإحتفاظ به، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني.

كلمات البحث :المنستير;جوازات سفر;سيارة فاخرة