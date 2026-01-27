المنستير: العثور على جثة بحّار ثان من بين المفقودين في حادث غرق مركب صيد قبالة سواحل جزيرة قوريا

تم العثور، عشية اليوم الثلاثاء، على جثمان أحد بحارة المركب المفقود بعرض سواحل جزيرة قوريا بالمنستير، في موقع يتوسط جزيرتي قوريا الكبرى والصغرى غير بعيد على موقع غرق القارب، وفق ما أكّده أحد المشاركين في عملية البحث لوكالة « وات ».

وقد تم إيداع الجثمان، وهو الثاني، الذي وقع العثور عليه من جملة 4 بحارة مفقودين، بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، بينما يتواصل البحث عن البحارين الآخرين بمشاركة حرس وجيش البحر ومتطوعين من أصحاب مراكب الصيد وغطّاسين.

جدير بالذكر أن مركب صيد بحري يحمل على متنه 5 بحارة من طبلبة غرق بعرض سواحل جزيرة قوريا يوم الثلاثاء 20 جانفي بفعل هيجان البحر وسوء الاحوال الجوية، وقد تمكن أحد البحارة من النجاة بعد وصوله سباحة إلى جزيرة قوريا .

كلمات البحث :المنستير;بحار;سواحل جزيرة قوريا;مفقودين