المنصري: من حق كل المترشحين الطعن لدى محكمة الاستئناف

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري ، اليوم الاثنين، أنه سيتم بداية من اليوم تعليق كل القرارات الصادرة بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية في مقرات الهيئة، وسيتم تنزيل محاضر الفرزعلى الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع عليها.

وأضاف عقب النقطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة على السابعة من مساء اليوم، أنه من حق كل المترشحين الطعن في طورين لدى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ، وفي حال لم يحصل أي طعن تصبح النتائج المصرح بها بخصوص الانتخابات الرئاسية نهائية، مشيرا في نفس السياق الى انه في حالة الاقرار النهائي بالنتائج فلن يكون هناك دور ثان للانتخابات الرئاسية وبالتالي إقرارفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية.

وقال إن الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية جاء وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي وذلك بعد عمليات التجميع الجهوية ثم التدقيق في كل المحاضر وكل التقارير الواردة على مجلس الهيئة من أعوان رقابة الهيئة وهيئات فرعية ووحدات الرصد.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،قد أعلن مساء اليوم الاثنين عن فوز المرشح قيس سعيد سعيد في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90 فاصل 69 في المائة مشيرا الى ان النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت 28 فاصل 8 في المائة.

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