المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق الحملة الوطنية لازالة معدن الرصاص من الدهانات

أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق الحملة الوطنية لإزالة الرصاص من الدهانات.

وأضافت المنظمة في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين، ان هذه المبادرة تهدف إلى توعية المستهلكين وصناع القرار بالمخاطر المرتبطة باستخدام الدهانات المحتوية على الرصاص، خاصة على صحة الأطفال والنساء الحوامل.

وتحتفل المنظمة باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يمثل محطة هامة لتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي تؤثر على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.

وينتظم اليوم العالمي تحت شعار “الانتقال العادل لنمط حياة مستدامة”، الذي تم اعتماده لليوم العالمي لحقوق المستهلك لسنة 2025.

وأكدت المنظمة على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، وضمان عدالة انتقالية تُمكّن جميع الفئات الاجتماعية من تبني نمط حياة أكثر استدامة دون المساس بحقوقهم الأساسية.

وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل تحديات متزايدة تتطلب من جميع الأطراف، سواء كانوا مستهلكين، سلطات تنظيمية، أو فاعلين اقتصاديين، العمل معًا لضمان بيئة استهلاكية أكثر أمانًا وعدالة.

وترتكز الحملة على الضغط من أجل تطبيق تشريعات صارمة تحظر استخدام الرصاص في الدهانات وعلى توعية المستهلكين حول مخاطر التعرض للرصاص وآثاره السلبية على الصحة العامة.

وتقوم الحملة، كذلك، على تعزيز استخدام بدائل آمنة وصديقة للبيئة والزام الصناعيين بتصنيع منتوجات خالية من الرصاص.

ودعت المنظمة جميع المواطنين، الجمعيات، والجهات الرسمية إلى دعم هذه المبادرة والانخراط في الجهود الرامية إلى حماية حق المستهلك في بيئة سليمة وصحية.

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