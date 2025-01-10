المنظمة التونسية للأطباء الشبّان تعلن التوصل الى اتفاق سيمكن من تجاوز نقص الأطباء الداخليين في المستشفيات

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبّان، في بلاغ لها الخميس، عن التوصل الى اتفاق سيمكن من تجاوز مشكلة نقص الأطباء الداخليين في مراكز التربصات بالمستشفيات الجامعية بولايات تونس الكبرى، ونابل وبنزرت.

وبينت المنظمة ان الحلول المقترحة افضت الى الترفيع في عدد الاطباء الداخليين الى اكثر من ضعف العدد المطلوب، والمقدر ب200 طبيب داخلي داعية الأطباء الداخليين الى القيام باختيار مراكز تربصاتهم والاتحاق بها.

وكان الأطباء الداخليين قد قرروا مقاطعة الالتحاق بمراكز تربصاتهم، منذ 4 نوفمبرالماضي، احتجاجا على التخفيض في عدد المتربّصين من الأطباء الداخليين مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعباء العمل، وصلت إلى 100 ساعة أسبوعيًا، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على الأطباء المتواجدين في المستشفيات.

واوضحت المنظمة ان الاتفاق يقضي بانتداب الأطباء الداخليين الذين لم يوفقوا في مناظرة الاختصاص في الطب، وذلك لسد النقص الحاصل في عدد الأطباء المدعوين إلى اجراء تربصات في مستشفيات تونس الكبرى ونابل وبنزرت.

وذكرت المنظمة أن مدة العقد بالنسبة للأطباء الداخليين ستكون لعام كامل، على أن تبدأ مباشرة العمل يوم 15 جانفي 2025، مضيفة، أن انتداب هؤلاء الأطباء سيقع في إطار عقد مسدي خدمات للدولة.

وختمت المنظمة بالتنويه، الى أنها تتولى متابعة عملية انتداب الأطباء الداخليين وتتدخّل لفض أي اشكال عند الاقتضاء، مؤكدة، التزامها بمبدأ الحوار والتشاور بعيدًا عن المكابرة لإصلاح قطاع الصحة خدمة للشعب.

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