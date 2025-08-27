المنظمة الدولية للهجرة تؤمّن عودة طوعية لـ268 مهاجرا غينيا من تونس

أفاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأنه تم تنظيم رحلتين جويتين خاصتين لتأمين عودة طوعية لـ268 مهاجرا غينيا إلى بلدهم، وذلك يومي 20 و26 أوت الجاري.

وتندرج هذه الرحلات، وفق المنظمة الدولية للهجرة بتونس، ضمن برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، المنفذ في إطار برنامج الحماية والعودة وإعادة الإدماج بشمال إفريقيا والممول من الاتحاد الأوروبي.

وللاشارة فقد نظمت المنظمة الدولية للهجرة منذ بداية العام الجاري 14 رحلة جوية من تونس نحو دول إفريقية لتأمين عودة طوعية آمنة وكريمة لفائدة المهاجرين.

كلمات البحث :المنظمة الدولية للهجرة;تونس;غينيا;مهاجر