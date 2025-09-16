المنظمة الدولية للهجرة: عودة طوعية لـ 150 مهاجرا غينيا من تونس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، في بلاغ لها اليوم، عن تنظيم عملية جديدة للعودة الطوعية إلى غينيا عبر رحلة طيران مستأجرة، لفائدة 150 مهاجرا غينيا.

وتأتي هذه العملية في إطار برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج حماية المهاجرين في شمال أفريقيا وإعادتهم وإعادة إدماجهم بتمويل من الاتحاد الأوروبي والسويد.

وتُعد هذه الرحلة الجوية المستأجرة، السادسة عشرة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في تونس منذ بداية العام الجاري، إلى جانب رحلات أخرى عبر خطوط تجارية، ما مكنها من مساعدة أكثر من 6500 مهاجر للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وفق بلاغ المنظمة.

