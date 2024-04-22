المنفي يصل تونس للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول مع سعيد وتبون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد يونس المنفَي.

وسُيشارك المنفي في وقت لاحق اليوم في الاجتماع التشاوري الأول مع الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون .

وكان الرئيس قيس سعيّد قد وجه دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي والرئيس الجزائري لزيارة تونس في 22 أفريل للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأول بين الدول الثلاث.

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