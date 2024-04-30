المهدية: انتشال 9 جثث لفظها البحر

أعلن فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الوحدات البحرية بمنطقة المهدية تمكنت الاثنين، من انتشال 9 جثث آدمية لفظها البحر.

وأوضح المتحدث بأن 7 من بين هذه الجثث، وهي في حالة تحلل، تم انتشالها على مستوى شاطئ الشابة وجثتين على مستوى شاطئ سلقطة.

وبين بن جحا أنه جرى نقلها إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر للقيام بالإجراءات اللازمة وتحديد هويات أصحابها بعد عرضها على التحليل الجيني.

ونفى المتحدث أن يكون قد تم الحسم في ما إذا كانت الجثث المنتشلة تعود إلى مهاجرين غير نظاميين من جنوب الصحراء وفق ما تم الترويج له في بعض وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.

وأكد أنه تم فتح بحث تحقيقي لمعرفة ملابسات موت هؤلاء الضحايا وقد تعهد قاضي التحقيق بالبحث في هذا الموضوع.

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