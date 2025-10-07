المهدية: ايقاف 5 أطراف بشبهة تكوين وفاق قصد المضاربة وحجز 870 طنا من المواد المتنوعة بأحد مخازن التبريد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، الاثنين، بالاحتفاظ بـ5 أنفار بتهمة تكوين وفاق قصد المضاربة غير المشروعة والتدليس ومسك مدلس واستعماله، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة وليد شطبري في تصريح لـ »وات ».

وأوضح شطبري أن وحدات أمنية تحولت إلى مخزن تبريد، بإحدى مناطق الجهة، تحوم حوله شبهات التخزين بطرق غير قانونية أين حجزت حوالي 870 طنا من المواد المتنوعة.

وتضمنت المحجوزات، وفق نفس المصدر، 673 طنا من مادة البصل و152 طنا من التفاح و5 أطنان من مادة الثوم علاوة على 40 طنا من الفواكه الجافة.

وطال التحري، في هذه العملية، صاحب المخزن وجميع التجار الذين قاموا بتخزين بضاعتهم لديه وأفضى إلى وجود شبهات مسك دفاتر غير صحيحة لوجود فوارق بين الكمية المثبتة بها وما تم حجزه.

وأشار شطبري إلى وجود شبهة إبرام عقود غير قانونية تتعلق بكراء غرف التبريد بالمخزن علاوة على عقود أخرى تنطبق عليها شبهات التدليس.

وبعد استيفاء الأبحاث الأولية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بخمسة أشخاص وفتح بحث تحقيقي من أجل شبهات التهم المذكورة آنفا.

كلمات البحث :المضاربة;المهدية;مخازن التبريد