المهدية: تعليق الدروس لكامل اليوم الثلاثاء بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية المهدية تعليق الدروس لكامل اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 وذلك بكافة المؤسسات التربوية و التكوينية و الجامعية ، وذلك تبعا للتقلبات المناخية التي تشهدها الجهة وما يرافقها من تواصل نزول كميات هامة من الأمطار بعدد من المعتمديات.

كما دعت اللجنة جميع متساكني الجهة إلى توخّي الحيطة والحذر وتجنّب المجازفة أو تعريض أنفسهم لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن هذه التقلبات المناخية.

