المهندس عبد الصمد الكريبي: مشروعي سيساهم في تحويل فواضل الرخام والفسفاط من نقمة إلى نعمة

أفاد المهندس المختص في المناجم والمقاطع والكمياء الصناعية عبد الصمد الكريبي، الذي حظي أمس الثلاثاء بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، بأن مشروعه الذي يرنو إلى تنفيذه قريبا في إطار شركة أهلية جهوية، يتمثل في صناعة ورق صديق للبيئة مستخرج من فواضل الرخام والفسفاط وفواضل البناء.

وأكد الكريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الإربعاء، أن مشروعه سيساهم في تثمين فواضل الرخام المشتهرة به ولاية القصرين، والمستنزف بطريقة عشوائية بنسبة وصلت الى 84 بالمائة سنة 2021 ، الى جانب تحويل فواضل الفسفاط المستخرج من الحوض المنجمي، قائلا في هذا الصدد « ستتحول فواضل الفسفاط بفضل هذا المشروع من نقمة الى نعمة ».

وأضاف أنه يمكن استعمال الورق الصديق للبيئة في عديد المجالات كصناعة الكراس المدرسي والأكياس وكذلك التعليب، كما يُمكن أن يتحوّل إلى سماد بالنظر إلى تركيبته.

وبين أن المشروع الوطني للشركات الأهلية هو الذي شجعه على تجسيم مشروعه على أرض الواقع، وبالتالي سيساعده على خلق الثروة، معلقا على لقائه أمس مع رئيس الدولة بقوله « إن هذا اللقاء لن يزيدني الا إصرارا على النجاح.. فنحن الشباب نحتاج دائما إلى من يشدّ على أيدينا لنطلق العنان للابتكار والابداع » .

ويبلغ المهندس عبد الصمد الكريبي من العمر 33 عاما، وهو أصيل معتمدية جدليان من ولاية القصرين، وخريج المدرسة الوطنية للمهندسين بولاية قفصة، ورئيس اللجنة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية « سباسب الوسط الغربي للاستثمار في المواد الانشائية والمنجمية » بولاية القصرين.

وتضم الشركة الأهلية الجهوية « سباسب الوسط الغربي للاستثمار في المواد الانشائية والمنجمية » ثلة من الشباب من خرجي الجامعات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء. ومن المنتظر أن يتم عقد جلستها التأسيسية يوم 19 جانفي 2025 ليتم تحويلها لاحقا من جهوية إلى وطنية، وفق تأكيد الكريبي.

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