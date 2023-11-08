الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري

التئمت اليوم الاربعاء 08 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل وزارية بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وفي اطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، تقرر الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب.

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