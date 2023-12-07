الموافقة على 17 ملف تفويت لفائدة شاغلي عقارات راجعة بالملكية للدّولة من أملاك الأجانب

ترأس السيّد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة يوم الاربعاء 06 ديسمبر2023 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في 20 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.

وتمّت الموافقة على 17 ملف تفويت، 13 منها لفائدة الشاغلين و 4 ملفات تفويت بالمزاد العلني.

وأقرت اللّجنة خطّة عمل للتّسريع في النظر في مطالب التفويت المتعلقة بهذا الرصيد العقاري من خلال ضبط الآجال لكل مرحلة معالجة وحوكمة إجراءاتها.

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