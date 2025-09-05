الموتُ يُغيّبُ المخرج التلفزيوني محمد الحاج سليمان

غيّب الموت عشية اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، المخرج التلفزيوني الكبير محمد الحاج سليمان .

ويعتبر الفقيد من أوائل المخرجين الذين رافقوا انطلاقة التلفزة التونسية سنة 1966 إلى جانب عبد الرزاق الحمامي وسالم الصيادي .

كما أخرج الفقيد طيلة مسيرته الطويلة في التلفزة العديد من البرامج والمنوعات التلفزيونية مع ألمع نجوم التنشيط على غرار المرحوم نجيب الخطاب وحاتم بن عمارة وهالة الركبي .

ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل غادة سنة 1994 الذي كان من بطولة الراحلين فتحي الهداوي ومنصف الأزعر.

وأعلنت التلفزة التونسية أن جثمان الفقيد سيتم تشييعه غدا السبت إثر صلاة الظهر إلى مقبرة قمرت في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وانا إليه راجعون.

كلمات البحث :محمد الحاج سليمان;مخرج;موت