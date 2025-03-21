الموتُ يُغيّب الصحفية كوثر السليطي

غيّب الموت اليوم الجمعة 21 مارس 2025، الزميلة الصحفية كوثر السليطي.

والفقيدة خريجة معهد الصحافة وعلوم الإخبار عملت في العديد من المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية.

من جهتها، ترحمت النقابة الوطنية للصحفيين على روح الزميلة الفقيدة كوثر السليطي راجية من الله أن يتغمدها بوافر الرحمة والغفران.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان .

« إنا لله وإنا إليه راجعون »

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