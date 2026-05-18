الموت يُغيّب الشاعر والكاتب بلقاسم بن عمار الشابي

غيّب الموت عصر الأحد 17 ماي 2026، الشاعر والكاتب بلقاسم بن عمار الشابي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.

ويُعدّ الراحل من الأصوات الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي، حيث تميّز بأسلوبه العميق ولغته الراقية التي جمعت بين الأصالة والتجديد. وقد انشغل في كتاباته بقضايا الإنسان والمجتمع، معبّرًا عن هموم الناس وتطلّعاتهم، وساعيًا إلى ترسيخ قيم الجمال والحرية.

وقد ترك الفقيد بصمة واضحة في مجالي الشعر والكتابة، وشارك في عديد التظاهرات والأنشطة الثقافية، وكان حضوره فاعلًا في الساحة الأدبية، بما عُرف عنه من التزام فكري وحسّ إبداعي مرهف.

وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الثقافية والأدبية، راجية من الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فراديس جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

