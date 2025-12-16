الموت يُغيّب المخرج الكبير حميدة بن عمار



غيب الموت يوم الاثنين، المخرج الكبير حميدة بن عمار .

وولد الراحل حميدة بن عمار بأكـّودة من ولاية سوسة سنة 1941، ويعتبر من أبرز المخرجين الوثائقيّين في تونس.

وقد أتقن التأليف الوثائقي، منبهرا بالتحوّلات التّاريخية والحضاريّة للبلاد التونسية ومكّنه ذلك من بناء عالم فني وسينمائي متفرّد وخاصّ به.

ونذكر من أعماله التي طبعت مسيرته ورسمت ملامح شخصيته الفنية « الزيتونة في قلب تونس » (1981) و »الخطاط العربي »(1971) و »الرّباط »(1986) وغيرها من الأعمال.

وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيد، مقدمة التّعزية إلى عائلة الفقيد حميدة بن عمار، وإلى كلّ الأسرة الثّقافية والفنّية، راجية من الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

