الموت يُغيّب الممثل القدير نور الدين بن عيّاد

غيّب الموت اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، الممثّل التونسي القدير، نور الدين بن عيّاد، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، حسب ما أعلنه المخرج والممثّل لسعد عثمان في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

والممثل الفقيد نور الدين بن عياد هو رمز للكوميديا التونسية و واحد من ابرز الممثلين الذين سطع نجمهم خاصة في فترة التسعينات، وله العديد من الأعمال الناجحة منها حكايات منوّر، خاطيني (1986)، العاصفة (1993)، غادة (1994)، الحصاد (1995)، يحب يستحسن (1997)، مال وأمال، جاري يا حمودة (2004)، شي ينطق (2005)، مابيناتنا (2007)، الأستاذ ملاك (2011)، فاميلية سي الطيب (2019)، صحن تونسي وغيرها من الأعمال التي رسّخت مكانته لدى الجمهور.

أما في المسرح، فقد ترك بصمة خاصة عبر عدد من الأعمال المحبّبة على غرار كاتب عمومي، أولاد الحلال، درجّح درجّح يا درجيحة، إضافة إلى سلسلة من السكاتشات الشهيرة مثل مسمار مصدّد، حديقة الحيوانات، عركة وتسميع الكلام، ظاهرة العرّافات، الكار الصفراء ومولاها، ما جعل اسمه مرتبطاً بروح الدعابة والفن القريب من الناس.

رحم الله الفقيد وتغمّده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.