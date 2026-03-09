الموت يُغيّب النائب صالح المباركي

غيّب الموت اليوم الاثنين 9 مارس 2026، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة « الكبارية » من ولاية تونس صالح المباركي .
وكان النائب الفقيد صالح المباركي عن كتلة الأمانة والعمل قد ترأس أول جلسة للبرلمان الجديد بوصفه أكبر النواب سنا .
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وسيتم الإعلان عن الترتيبات اللازمة لمن سيشغل المقعد الشاغر في الفترة المقبلة .
كلمات البحث :صالح المباركي;موت;نائب
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.