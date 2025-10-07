النائبان الجديدان يؤدّيان اليمين

تولّى النائب عن الدائرة الانتخابية بنزرت الشمالية عدنان العلّوش و النائب عن الدائرة الانتخابية دقاش-حامة الجريد-تمغزة من ولاية توزر حمزة بن عثمان بضيافي صباح اليوم الثلاثاء، أداء اليمين تباعا، في بداية الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي للمجلس.

وقد رحّب إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بالنائبين الجديدين، متمنّيا لهما التوفيق والنجاح في مهامهما.

كلمات البحث :مجلس الشعب;نائبان;يمين