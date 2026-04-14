النائب طارق المهدي يؤكد اعتذاره عن أي تصريح يمس من كرامة التونسيات

أكد النائب طارق المهدي، أن الجدل الذي رافق مداخلته حول الافارقة جنوب الصحراء والنقطة المتعلقة بالاغتصاب تم اخراجه من سياقه، مشيرا الى اعتذاره من تصريح بإمكانه المس من كرامة التونسيين والتونسييات أو المس من الذات البشرية مهما كانت جنسيتها ».

وقال المهدي خلال الجلسة العامة التي خصصت ،أمس الاثنين، لتقديم أسئلة شفاهية لوزير الداخلية خالد النوري، » إن صفحات من خارج تونس قامت باقتطاع 25 ثانية من مجموع مداخلة دامت 25 دقيقة للترويج لتصريح لم يكن القصد منه التشجيع على الاغتصاب أو تبرير الفعل أو إهانة حرائر تونس ».

وأضاف أن مداخلته كانت من منطلق وظيفته كنائب شعب على تونس، هدفها الرد على التهم التي توجهها عديد الصفحات بشبكة التواصل الاجتماعي بوجود حالات اغتصاب في صفوف حاملات الجنسيات الافريقية جنوب الصحراء. يشار الى أن النائب طارق المهدي تحدث خلال مداخلته أمس في البرلمان عن الإشكالات المرتبطة بالهجرة الغير نظامية للأفارقة جنوب الصحراء، اعتبرته الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعيات خطابا تمييزيا وعنصريا ، وتلميحات مشينة تمس من كرامة النساء وتهين ضحايا العنف الجنسي.