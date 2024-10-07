النتائج الأولية: قيس سعيّد رئيسا لعهدة ثانية بـ 90.69% من الأصوات

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء اليوم الاثنين، أنّ المرشح قيس سعيد تصدّر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 90.69 بالمائة.

كما كشفت النتائج الأولية أنّ المترشح العياشي زمال حلّ في المرتبة الثانية بحصوله على 7.35 بالمائة، بينما جاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 بالمائة من الأصوات.

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