النظر في الإمكانيات المتاحة للبنك الأوروبي للاستثمار لدعم برنامج تعصير المؤسسات التربوية

التقى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمقر الوزارة برئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون لوك ريفورو وممثلة الإتحاد الأوروبي ماريا مارشلي .

وتمحور اللقاء حول تعزيز التعاون بين الطرفين والنظر في الإمكانيات المتاحة من البنك الأوروبي للاستثمار لدعم برنامج تعصير المؤسسات التربوية لوزارة التربية كما كان اللقاء مناسبة أكد خلالها السيد وزير التربية عزم الوزارة على المضي في تنفيذ برنامجها حتى يتسنى تغطية كل المؤسسات التربوية في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة.

كلمات البحث :البنك الأوروبي للاستثمار;المؤسسات التربوية