النفطي: انخراط تونس في الكوميسا كان من منطلق الايمان بأهمية الاندماج الاقتصادي والتجاري لافريقيا

استهلّ وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مشاركته في قمّة رؤساء دول وحكومات تجمع الكوميسا، بترأس الوفد التونسي في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الكوميسا، المنعقد اليوم 08 أكتوبر 2025 بنيروبي.

وخلال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكيني Musalia MUDAVADI ووزير الخارجية البورندي Édouard BIZIMANA والأمينة العامة للكوميسا Chileshe KAPWEPWE، كانت للوزير مداخلة أكد خلالها أن تونس انخرطت في هذا الفضاء من منطلق إيمانها بأهمية الاندماج الاقتصادي والتجاري للقارة الإفريقية، ولاعتقادها الراسخ بضرورة المساهمة في تركيز دعائم السلم والأمن في هذه المنطقة من إفريقيا باعتبار ذلك عاملا رئيسيا للتقدم ولتطوير السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي وفتح آفاق جديدة لها.

وبيّن الوزير أهمية التنسيق القائم بين الكوميسا ومنظمة الأمم المتحدة التي تحتفل بعيدها الثمانين وكذلك الاتحاد الإفريقي للتوقّي من الأزمات وحسن إدارتها عبر الحوار والوساطات الدبلوماسية. وأكد الوزير أن الكوميسا مرشحة إلى أن تكون فضاء رحبا للإندماج الاقتصادي والتكامل بين أعضائه في هذا الجزء من إفريقيا وذلك بالخصوص من خلال الاعتماد على برامج طموحة تمازج بين مقومات السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كلمات البحث :النفطي;اندماج اقتصادي;تونس