النفطي ونظيره الياباني يشيدان بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية

تبادل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وموتجي توشيميتسو، وزير الشؤون الخارجية لليابان، برقيتي تهان، إحياءً للذكرى السبعين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان سنة 1956.

وأشاد الوزيران من خلال برقيتهما بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والقائمة على قيم الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والتعاون والشراكة.

وأعرب الوزيران، بهذه المناسبة، عن بالغ ارتياحهما للمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات الصداقة وما سجّلته من تطور على صعيد التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كما ثمّن الجانبان الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة التونسية اليابانية والتي أثمرت إنجاز عدد هام من المشاريع التنموية في مجالات ذات أولوية في بلادنا، وفي قطاعات حيوية لا سيما الصناعة والطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي.

وبناءً على الرغبة الراسخة لقيادتيهما في مزيد تطوير هذه العلاقات، اتّفق الوزيران على توجيه وزارتي خارجية البلدين إلى استشراف آفاق جديدة وأرحب تُمكّن من توسيع مجالات التعاون، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في كلّ من تونس واليابان.

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