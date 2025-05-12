النفطي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب افريقيا

استقبل محمّد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الاثنين 12 ماي 2025، Lindiwe HENDRICKS، التي سلّمته نسخة من أوراق اعتمادها سفيرةً جديدةً لجمهورية جنوب إفريقيا بتونس.

ومثّل اللقاء مناسبة لتثمين علاقات الأخوّة العريقة والتعاون المتينة بين تونس وجمهورية جنوب إفريقيا اللتيْن احتفلتا السنة الماضية بمرور 30 عاما على إرساء العلاقات الدبلوماسية بينهما وتتقاسمان ذات القيم من أجل الحرية والعدل والتضامن.

وأكّد الوزير حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة والمبرمجة خلال سنة 2025. كما أكّد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي بخصوص دعم ترشّحات البلدين للمناصب العليا صلب المنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي تنتميان إليها.

ومن جهتها، عبّرت السفيرة الجنوب إفريقية عن اعتزازها بتمثيل جمهورية جنوب إفريقيا بتونس واستعدادها للعمل من أجل توثيق عُرى الأخوّة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي.

كلمات البحث :أوراق اعتماد;النفطي;جنوب إفريقيا