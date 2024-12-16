النفطي يجدد دعم تونس لتسوية سياسية في اليمن

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 16 ديسمبر 2024، عبد الناصر باحبيب، سفير الجمهورية اليمنية، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد بتونس.

وأكّد الوزير خلال اللقاء، على عراقة العلاقات الأخوّية التونسية اليمنية، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية، وجدّد دعم تونس لكافة الجهود الأممية والعربية الرامية لإيجاد تسوية سياسية في اليمن، بما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره، ويكفل تحقيق الأمن والسلم في عموم المنطقة.

من جانبه، نوّه السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، وقدّم بسطة حول الوضع في اليمن، معربًا عن شكره وتقديره لمواقف بلادنا المبدئية الداعمة للشعب اليمني ولوحدة اليمن ولأمنه واستقراره.

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