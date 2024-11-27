النفطي يجري لقاءات في إطار المنتدى العالمي لتحالف الحضارات

عقد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاءات مع كلّ من أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية الجزائري، وPaulo Rangel، وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وذلك في إطار مشاركته في أشغال المنتدى العالمي العاشر لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، المنعقد يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بالبرتغال.

وشكّلت هذه اللقاءات مناسبة تمّ خلالها التداول بخصوص محور المنتدى من جهة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في أفق الاستحقاقات المقبلة المتفق حولها، من أجل مزيد تطوير مجالات التعاون والإرتقاء بها إلى أعلى المستويات، من جهة ثانية.

كما أجرى الوزير محادثة مع ميغال أنجيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، تمّ خلالها التأكيد على أهمية تعزيز هذه الآلية التي تدعمها تونس باعتبارها تُسهم في إشاعة قيم الأمن والسلم والتسامح والحوار البنّاء، ونبذ مظاهر التهميش والإقصاء والاسلاموفيبيا، وتجسّد قوة ناعمة للتصدّي للعنف والتشدّد وكافة مظاهر الارهاب.

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